"Poltrone e nominati? Costano come poche ore di lavoro di Costa"

Sarzana - Val di Magra - “Leggo senza stupore l‘intervento del consigliere Costa che in merito al rinvio della sua sconclusionata proposta di abolizione del parco di Montemarcello parla di poltrone e nominati

(qui); questo e’ l'ultimo stadio di un attacco ambientale al territorio che non ha riscontro in nessuna regione europea”. All'indomani del rinvio della discussione in commissione della proposta di soppressione del Parco, il presidente Tedeschi commenta così le affermazioni del suo promotore.

“Il consigliere – aggiunge - maschera il suo attacco all'ambiente e al territorio con pretestuosi annullamenti di poltrone. Voglio ribadire che le fantomatiche 'poltrone' del Parco hanno un costo annuo di 1.150euro, il costo cioè di circa poche ore di lavoro del consigliere. Il presidente e tre quinti del direttivo non percepiscono nulla. In quanto ai “nominati”, il direttivo è formato dalla Comunità che comprende oltre le associazioni, tutti i sindaci del parco ed il voto e’ più o meno uguale a quello della provincia. Sul passaggio delle funzioni del parco alla provincia, al di là del merito tecnico incomprensibile, ritengo ci sia ancora una volta, un tornaconto politico del consigliere, basta vedere la composizione politica e tutto diventa molto più chiaro”.



“Mi auguro – puntualizza ancora Tedeschi - che questa storia infinita possa concludersi, giacché e’ la seconda audizione in due anni, e si possa così continuare un percorso di lavoro che ha dovuto fare i conti con un boicottaggio strisciante, ma che non ci ha fermato. Sull'inutilità dell'Ente – conclude - credo che questo accanimento ne dimostra il contrario, abbiamo toccato tasti e fatto proposte che hanno dato particolarmente fastidio”.