"Pini abbattuti sono ancora una ferita aperta per Fiumaretta"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo da Silvia Mannoni e pubblichiamo: "Nel dicembre del 2019 vennero abbattuti 75 pini marittimi che secondo un parere redatto da un agronomo su incarico del comune non lasciavano dubbi sullo stato di salute di tale piante lungo la litoranea a Fiumaretta nella frazione di Ameglia.

A detta del sindaco Andrea De Ranieri sarebbero stati sostituiti successivamente da alberi di ciliegi e di Giuda.

Leggendo un articolo dell'opposizione Insieme per Ameglia parrebbe che sia stato affidato un incarico ad un esperto di redigere una 'relazione paesaggistica e valorizzazione d'incidenza necessarie per acquisire le autorizzazioni al riempimento di alberature idonee'. Ad oggi tale piantumazione non è ancora avvenuta e mi chiedo se questa relazione chiesta dal Comune stesso sia mai stata redatta. Io credo che prima di tagliare questi pini secolari sarebbe stato d'uopo acquistare, prima che avvenisse tale scempio, gli alberi promessi dal primo cittadino per nn lasciare una ferita aperta in quel di Fiumaretta. È desolante passare in quel tratto di strada e vedere più ciò che per anni rappresentavano quei pini a noi gente del posto che li abbiamo sempre visti li e per i 'foresti' stessi".