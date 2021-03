"Piazza Martiri: inerzia amministrativa e mancanza di trasparenza"

Sarzana - Val di Magra - "La piazza Martiri riconsegnata in sordina al passeggio dei cittadini è uno spazio urbano privo di attenzioni: 10 alberi, qualche panchina, i lampioni. Siamo arrivati al punto di dover apprezzare una piazza pubblica sfregiata sempre meglio del degrado in cui versava prima?". A chiederselo, in una nota, è il Il direttivo del Comitato Sarzana che botta.

"Fa bene l'amministrazione a non farsene vanto - continuano gli attivisti -, esiste ancora un ricorso al TAR pendente e questo progetto è il frutto di mancanza di trasparenza e soprattutto di inerzia amministrativa. Ricordiamo che sotto la piazza erano previsti parcheggi pubblici, cancellati senza ricorrere al consiglio comunale, applicando il piano casa. Al contrario il parcheggi privato invece si è realizzato sotto la piazza con il risultato che ci terremo per sempre la servitù di quella rampa in mezzo allo spazio pubblico. Ricordiamo che il palazzo aggetta su suolo pubblico, ma nessuno ci ha saputo spiegare per quale ragione sia possibile che un volume venga costruito in questo modo su proprietà pubblica. Tra le opere di urbanizzazione dell'intervento erano previsti parcheggi a raso in un terreno in via 8 marzo, chiediamo almeno di sapere quando verranno terminati quei lavori e consegnati gli stalli alla

città. In tutta l'area di via Muccini sono stati costruiti palazzi e superfici residenziali e commerciali senza portare a termine le opere pubbliche. Quell'opera è una sconfitta, come tutta la sistemazione della via Muccini in generale che dobbiamo farci piacere ma non possiamo dimenticare che è il frutto di scelte sbagliate dell'amministrazione Cavarra e dell'immobilismo dell'attuale".