"Per un'Italia a misura di bambine e ragazza", Sarzana c'è

Sarzana - Val di Magra - Per il secondo anno consecutivo il Comune di Sarzana, con il sindaco e assessore alle pari opportunità Cristina Ponzanelli, ha scelto di aderire alla campagna “INdifesa per un’Italia a misura di bambine e delle ragazze”, ideata dalla Fondazione Terre des Hommes Italia in occasione della Giornata mondiale ONU delle bambine e delle ragazze dell'11 ottobre.



Appuntamento domani mattina alle ore 9 in piazza Matteotti, dove la prima cittadina percorrerà le vie del centro storico partecipando al corteo delle classi quinte dell'istituto Parentucelli-Arzelà.



“Oggi, come donne, abbiamo il potere e il dovere di combattere ogni giorno le discriminazioni di ogni genere - dichiara il sindaco Ponzanelli -. Non possiamo tollerare forme di sopruso e di discriminazione nei confronti dell'universo femminile, di ogni età, e dobbiamo impegnarci per costruire una società più rispettosa, inclusiva e paritaria che comincia con azioni di sensibilizzazione e di condanna pubblica nei confronti di coloro che violano i diritti di tante bambine condizionandole nella loro libertà. Aspetto tanti sarzanesi e tante sarzanesi in piazza, per una causa giusta.”



Al corteo tutti i partecipanti indosseranno una t-shirt con l'hastag #LIBERAE' o un disegno per raccontare cosa significa la libertà per una bambina



Fra gli obiettivi di Terre des Hommes della Fondazione, membro della campagna internazionale Girls Not Brides (Spose Non Bambine) e dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS), c’è l’impegno a sostenere i punti dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 tra cui il raggiungimento della Parita` di Genere, l’emancipazione e l’autostima di tutte le donne, le bambine e le ragazze.