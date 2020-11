"Passi spediti verso la concretizzazione di opere fondamentali per Marinella"

Sarzana - Val di Magra - Proseguono le attività progettuali per dare attuazione all'importante progetto di riduzione del rischio idraulico della piana di Marinella, finanziato con fondi di protezione civile a seguito degli eventi eccezionali meteorologici dei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Con le determinazione n.952 il dirigente all’urbanistica e lavori pubblici del Comune di Sarzana Giovanni Mugnani ha validato e approvato il progetto esecutivo delle opere impiantistiche dell'impianto idrovore, la cosiddetta "Turbina", che prevede, fra opere impiantistiche ed elettriche , la sostituzione delle attuali due con quattro pompe di portata raddoppiata. L'importo totale lavori e oneri sicurezza somma € 806.826,42 (oltre Iva), mentre le spese tecniche ed accessori ammontano a 193.173,58 euro per un importo complessivo di 1milione di euro.



L’atto fa seguito alla precedente determinazione n.949 che validava ed approvava il progetto opere civili per un importo totale di 1milione e 500mila euro e che prevede il restauro del locale tecnico e tutte le opere di realizzazione della vasca e del doppio condotto a mare.



Il lotto uno dell'intervento è quindi da oggi avviato e pronto per le procedure di gara per selezionare, tramite la Provincia che funge da stazione appaltante, il soggetto attuatore delle opere.



Il crono-programma si prefigge di concludere l'affidamento entro il dicembre 2020. “Una sinergia- spiega l’assessore al ramo Barbara Campi- quella con Regione e Canale Lunense, che prosegue a passi spediti verso la concretizzazione di opere fondamentali per la sicurezza di tutta la piana di Marinella; una rivoluzione forse non roboante, ma che conquista con atti concreti la propria meta, all'interno di una visione che finalmente sa dove vuole andare. In questo processo il Comune di Sarzana ha assunto il ruolo di capofila e proseguirà il proprio ambizioso compito sino a vedere concluse in breve tempo opere per 2milioni e 500mila euro, somma mai vista a Marinella e che definitivamente potrà essere la leva di uno sviluppo degno delle sue infinite potenzialità”.