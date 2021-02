“Parco e Comune di Ameglia per la rinaturalizzazione delle sponde del Magra”

Sarzana - Val di Magra - "In riferimento al progetto importante di qualificazione urbana presentato sabato 13 febbraio dal Comune di Ameglia, il Parco appoggia convintamente quanto presentato in termini di riqualificazione e connessione verde dei tratti golenali rispetto agli abitati interni come appare oggi nello studio di fattibilità del così denominato, Parco 09 (qui)". Così in una nota l'ente che "ritiene altresì fondamentale mantenere un equilibrio tra i necessari interventi di riqualificazione architettonica, viaria ecc., e il recupero della qualità degli ecosistemi (foreste, praterie seminaturali ecc.) nel riassetto spondale del fiume. Questo riteniamo che, come ricordato dal Comune stesso nella conferenza stampa del 13, potrà avvenire realizzando la parte ambientale relativa allo studio di fattibilità di Azzeroco2 predisposto dal Parco ( Mosaico Verde) e per il quale il Comune si è impegnato nella sua attuazione con proprio atto deliberativo nel settembre 2020".



"Portando avanti entrambi gli aspetti - conclude la nota del Parco - siamo certi che l’area tra il Mammellone e il Braccio Morto di Camisano ci riporti alla luce la bellezza di questi luoghi, dopo i molti decenni di mal curanza. Siamo certi che lavorando assieme Parco e Comune, si potrà ridare al cittadino lembi di ambiente naturale straordinario di nuovo vivibile e utile patrimonio per un autentico sviluppo sostenibile del territorio".