“Open Base” a Sarzana per celebrare la Guardia Costiera

Sarzana - Val di Magra - Base aperta alle visite della cittadinanza il prossimo 20 luglio dalle ore 10 alle ore 19, per celebrare il 154° anniversario dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto, commemorando l’oltre secolo e mezzo di storia che ha visto le donne gli uomini del Corpo operare nei porti e sul mare della Nazione per la salvaguardia della vita umana e il sicuro e ordinato svolgimento delle attività marittime e portuali.

Sono state organizzate per tutta la giornata visite accompagnate dal personale di volo alle strutture e agli elicotteri che giornalmente sono impiegati in attività operative quali la ricerca e il soccorso in mare, la tutela dell’ambiente marino e la polizia della navigazione e della pesca.