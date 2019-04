"Notre Dame come un film, tutti attoniti di fronte al disastro"

La testimonianza del castelnovese Marco Graziano in questi giorni a Parigi per lavoro.

Sarzana - Val di Magra - "Sembrava di essere in un film, un disaster movie, con centinaia di persone ferme in strada ed attonite di fronte al fumo e alle fiamme che uscivano dalla chiesa". Questa la testimonianza raccolta da CdS sul disastro di Parigi dove dal tardo pomeriggio un vasto incendio sta devastando la cattedrale di Notre Dame.

"Mi trovo qui da due giorni per partecipare al Rhum Fest - racconta il castelnovese Marco Graziano, barista, blogger ed esperto del settore - oggi quando l'incendio ha assunto dimensioni così grandi e ben visibili, mi trovavo in centro e ho subito notato come tutti l'alta colonna di fumo alzarsi dalla cattedrale. Per alcuni minuti la città si è bloccata totalmente - conclude - ho visto ovunque persone ferme ad assistere sgomente a questo immane disastro. C'è un'atmosfera tristissima che è difficile descrivere".