'Nonni vigili', flop sarzanese. Una sola candidatura

Sarzana - Val di Magra - Oltre 22mila abitanti, una buona porzione dei quali – in pieno stile ligure – con i capelli grigi. Eppure Sarzana non trova 'Nonni vigili', quelle utili e diffuse figure in grado di dare una mano alla Polizia locale all'uscita delle scuole, vegliando sugli scolaretti. “Il Comune ha fatto un bando, ha risposto soltanto una persona”, ha spiegato ieri sera, incontrando i residenti della Bradia, il sindaco Cristina Ponzanelli. Parole arrivare in risposta alla richiesta, arrivata dall'uditorio – in particolare dal presidente della locale consulta, Franco Montepagani -, di destinare alla scuola primaria della Bradia uno dei due agenti della Locale che seguono l'uscita dei bambini delle elementari dall'Istituto Arzelà. "Un'implementazione a costo zero – ha affermato Montepagani -, è sufficiente che uno dei due agenti allunghi un po' con l'auto di servizio. Il vigile è una figura importante dal punto di vista socioeducativo, tutelerebbe gli scolari e magari la sua presenza eviterebbe i posteggi in doppia fila, da parte di chi si ferma al bar sottostante la scuola. Parliamo di un punto pericoloso, di una strada che purtroppo ha visto morire delle persone”.



“A Sarzana abbiamo ben oltre una decina di plessi e tutti noi, io per prima che sono madre di una bimba, vorremmo vederli presidiati dalla Polizia locale, ma se vi dicessi che è una cosa possibile vi prenderei in giro. Sarebbe pura fantasia. Bisogna ragionare con le forze che si hanno a disposizione”. Cioè una ventina scarsa di agenti. Di qui il passaggio della prima cittadina sui 'Nonni vigili': “Il Comune – ha detto rispetto al bando andato quasi deserto – siamo tutti noi, uno sforzo volontario sarebbe utile. Va anche detto che capisco bene come i nonni debbano normalmente far già fronte a diversi impegni per aiutare i figli con i bambini, lo dico anche per quella che è la mia esperienza quotidiana di mamma che lavora”. Sindaco e assessore Stefano Torri hanno inoltre spiegato che “per determinati attraversamenti non si può inviare un solo agente”, sancendo in tal modo l'infattibilità della proposta di Montepagani. In ogni caso, rivolgendosi al suo assessore, la sindaca si è chiesta se non si possa fare “qualche sforzo in più per aumentare la presenza dei vigili all'uscita delle scuole”. È stato infine comunicato che Palazzo civico ha chiesto alle Forze dell'ordine più passaggi sull'esteso territorio comunale sarzanese.