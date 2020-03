"Non sono in ospedale, ho chiuso la pizzeria per preservare dipendenti e clienti"

Sarzana - Val di Magra - “Mi sono arrivate voci e numerose telefonate perché mi danno all'ospedale solo perché ho chiuso la pizzeria ma sto benissimo e sono a casa con la mia famiglia”. Simone Ferrari, titolare del locale di Fosdinovo “Origine”, è dovuto ricorrere a Facebook per tranquillizzare amici e clienti preoccupanti per un suo presunto ricovero per il coronavirus. “Domenica 8 – spiega – vista la situazione che si stava creando ho deciso di chiudere la pizzeria almeno fino al 16 marzo per preservare la mia famiglia, i miei dipendenti e tutti i clienti. Alla luce delle ultime disposizioni del Governo ho poi deciso di estendere la chiusura fino al 3 aprile ma ci tengo a ribadire che sto bene, sono a casa con la mia famiglia e sto solo aspettando come tutti che passi questo momento”.