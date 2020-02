"Non ci sono domande per apertura di nuove attività nell'ex Alhambra"

In consiglio comunale l'assessore Italiani ha risposto ad interpellanza di Giorgi (M5S): "Non sono pervenute richieste per nuova superficie di vendita in via Landinelli".

Sarzana - Val di Magra - “Ad oggi non è stata presentata alcuna domanda per l'apertura di una nuova attività nell'ex Alhambra”. L'assessore al commercio Roberto Italiani lo ha affermato in apertura dell'odierno consiglio comunale di Sarzana rispondendo ad un'interpellanza presentata dalla capogruppo M5S Giorgi relativa all'ipotesi di una nuova superficie di vendita e annessi parcheggi in via Landinelli.

“Al di là della vittoria ottenuta dalla proprietà sul pronunciamento del Consiglio di Stato – ha aggiunto – gli uffici non hanno ricevuto nessuna domanda per una nuova media superficie di vendita in quello spazio, né quindi, di conseguenza sono previste modifiche agli spazi adibiti a sosta in via Landinelli”. In basse alla norma vigente infatti una nuova apertura di quelle dimensioni dovrebbe avere parcheggi pertinenziali per circa 500 metri quadrati.

“Ben venga – ha replicato Giorgi – che almeno per il momento non ci sia un nuovo insediamento commerciale nel centro storico anche perché la necessità di un'area di sosta così grande creerebbe una situazione molto complessa”.