"No alla bretella, troppi rischi per una vallata già martoriata da cinquant'anni"

Sarzana - Val di Magra - Come Legambiente, in relazione al progetto di costruzione della nuova strada Ceparana-Santo Stefano di Magra e del nuovo ponte sul Magra, manifestiamo la nostra contrarietà, dando al contempo serie e fattibili alternative.



Come testualmente riportato nell’allegato alla “Variante del Piano del Parco di Montemarcello Magra relativo alla realizzazione del collegamento tra raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra” “l'opera in progetto non è conforme alla disciplina del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) vigente, in quanto interessa aree sottoposte ai regimi normativi IS-CE e ANI-CE, pur essendo tangente all'ambito AE che caratterizza l'infrastruttura autostradale esistente; pertanto per la realizzazione di tale opera è necessaria, nell'ambito del relativo procedimento di approvazione, la modifica dei regimi normativi sopra indicati;”



Oltre alla non conformità con il regime normativo in essere, riteniamo che la costruzione della nuova Ceparana Santo Stefano di Magra e del nuovo ponte porterà di sicuro un aumento dei flussi di traffico, come è sempre successo quando si è incrementato il reticolo stradale.



Ogni nuova opera stradale, consuma una grande quantità di suolo, depauperando e sottraendo risorse utili al mantenimento della biodiversità, della produzione di servizi eco-sistemici e di un ipotetico quanto auspicabile recupero agricolo/funzionale delle aree incolte e periurbane. La nuova opera porta immancabilmente all’abbruttimento e al degrado del Paesaggio compromettendone il valore sociale, culturale ed quindi economico, valore che sarebbe ora di mettere a bilancio quando si interviene sull’assetto territoriale



La stessa ipotesi di progetto nelle sue specifiche, per ciò che attiene agli impatti naturalistico ambientali recita testualmente “Nello Studio d’incidenza in merito all’alterazione della qualità dell’acqua viene analizzata la fase di cantiere e si rileva che “in linea generale, la presenza di mezzi in alveo potrà produrre un’alterazione degli ecosistemi fluviali con effetti negativi sulle relative comunità biologiche. In particolare, i principali effetti attesi sono i seguenti:

Danneggiamento di microhabitat legati all’alveo di morbida, al fondo dell’alveo e, in generale, ad ecosistemi acquatici;

Variazioni dei livelli di torbidità delle acque dovute alla presenza dei mezzi in alveo ed alle trivellazioni con incremento di solidi sospesi con effetti sulla composizione e sulla densità delle comunità ittiche e macro-bentoniche;

Fluttuazione delle portate idrauliche che potrebbero comportare perdita o danneggiamento di habitat elettivi per particolari specie di Ittiofauna ed erpetofauna (rettili e anfibi) nonché per alcune comunità vegetali;

Sensibile incremento delle temperature locali delle acque con effetti negativi su microhabitat di elezione per particolari popolamenti floro-faunistici;

Interruzione, seppur temporanea, della continuità fluviale;

Rischio d’inquinamento a causa di contaminazioni dovute a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (i.e. carburanti e lubrificanti)”.



Insomma ce n’è abbastanza per capire che un’opera così associa danno al danno in una vallata già martoriata fin dagli anni ’60, e tutto questo solo perché non si vuole o non si ha la capacità e la cultura di progettare forme di mobilità alternative al mezzo privato e alla gomma (perdendo nel contempo l’opportunità di intercettare finanziamenti da fondi europei)



Come Legambiente riteniamo, come in questo caso, che occorra incentivare i trasporti pubblici su rotaia diminuendo fortemente il traffico pendolare. Considerare seriamente e con coraggio la riattivazione delle linee ferroviarie dismesse Sarzana – Santo Stefano e Santo Stefano – Pontremoli e trasformarle in Ferrovie Urbane Veloci, un tempo chiamate Metropolitane Leggere di Superficie. E, funzionale allo scopo, il prolungamento della tratta verso La Spezia e Massa Carrara.



Come Legambiente chiediamo di fermare la costruzione del ponte e della strada.



Stefano Sarti, Presidente Circolo “Nuova Ecologia” Legambiente Della Spezia

Alessandro Poletti, Presidente Circolo “Valdimagra” di Legambiente

Giovanni Cortelezzi, Presidente del Circolo di Lerici di Legambiente