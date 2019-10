"Niente sala consiliare per Aldo Moro, ok invece i cocktail resuscita morti"

Sarzana - Val di Magra - "Ricordo che, nell'aprile dello scorso anno, a nome del Circolo Pietro Scoppola richiesi l'uso della sala consiliare del Comune di Sarzana per una commemorazione di Aldo Moro tenuta da Rosy Bindi in occasione del quarantesimo anniversario del suo assassinio. Mi fu risposto dagli arcigni amministratori di allora (amministrazione Cavarra, centrosinistra, ndr) che il caso non rientrava fra quelli ammessi di concessione della sala a terzi e che né il soggetto organizzatore (un circolo culturale di ispirazione politica cattolico-democratica) né l'argomento (la commemorazione di Aldo Moro) rientravano nei parametri regolamentari per la concessione di una sede istituzionale tanto austera: non eravamo una "associazione di volontariato, socioassistenziale e neppure sportiva" o forse l'iniziativa non "coincideva con gli interessi generali o diffusi della comunità" (così recita il regolamento). Non lo seppi mai. E Rosy Bindi parlò dinanzi ad oltre cento persone alla Sala della Repubblica". Lo segnala Paolo Bufano, già consigliere comunale, oggi esponente Pd.

"Oggi apprendo che il 31 ottobre prossimo - continua -, nella sala consiliare del Comune di Sarzana, non si sa bene ad iniziativa di chi, si terrà un "viaggio attraverso la storia dei cocktail "resuscita cadaveri", utili per "dare una botta a coloro che si sono sbronzati il giorno prima".

Trovo tutto ciò molto appropriato ed illuminante: dalla diffidente miopia e dal truce rigore proibizionista dei precedenti amministratori si è passati al grottesco, macabro, kitch, approccio spiritico (in tutti i sensi) di quelli nuovi. Ci andrò, nella certezza di cogliere se non la improbabile conformità dell'iniziativa al regolamento d'uso della sala consiliare quanto meno il livello cui è sceso chi la gestisce e la mette a disposizione; con la malinconia di chi la frequentò per vent'anni fra il 1980 ed il 2000 e si accorge di quanto sia cambiato, in peggio, il mondo...".