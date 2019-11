“Niccolò V”, liceali sarzanesi espongono le loro ricerche

Sarzana - Val di Magra - Saranno diciotto tra ragazzi e ragazze del Liceo “Parentucelli” i protagonisti di un convegno che si tiene sabato a Sarzana, nella sala della Casa della Missione. Si tratta della giornata finale del progetto di alternanza scuola lavoro “Niccolò V”, dedicato allo studio del Papa sarzanese, al cui nome, Tommaso Parentucelli, lo stesso istituto scolastico è intitolato. Il progetto è stato realizzato in modo coordinato dal Liceo, dal Centro studi “Niccolò V”, che opera come centro di cultura dell’Università cattolica, e dalla Biblioteca apostolica vaticana, ed ha visto i ragazzi partecipanti – con gli insegnanti e con le loro tutor Laura De Luisa e Orsola Borrini – recarsi due volte a Roma, ospiti della prestigiosa istituzione vaticana fondata proprio dal Parentucelli. Sabato alle 9.30 saranno proprio De Luisa e Borrini, assieme al presidente del “Niccolò V” Egidio Banti, ad aprire i lavori, illustrando significato e modalità della ricerca, articolatasi per un intero anno scolastico.



A seguire ci saranno le comunicazioni degli alunni e delle alunne coinvolte nel progetto, che hanno approfondito aspetti importanti di storia religiosa e civile. Questa la serie degli interventi: “La diocesi di Luni – Sarzana e i provvedimenti di Niccolò V” (Letizia De Carlo); “La famiglia Calandrini a Sarzana e il cardinale Filippo” (Gemma Grassi e Fabio Parducci); “Il concilio di Basilea – Ferrara – Firenze” (Chiara Beconcini e Francesco Maria De Nobili); “Pittori alla corte di Niccolò V: il Beato Angelico” (Flavia Fattorelli, Carlotta Moretti e Rachele Pizzuto); “Architetti alla corte di Niccolò V” (Thomas Luciani e Allegra Opretti); “La poesia augustea nella biblioteca latina di Niccolò V” (Clara D’Amato, Matteo Palandri e Cecilia Schiasselloni); “Oratoria e retorica nella biblioteca di Niccolò V” (Simone Ardito, Orlando Bates e Mattia Bianchi); “La fortuna di Sant’Agostino in età umanistica” (Chiara Marchini e Francesca Podestà). Come si vede, sono stati affrontati molteplici aspetti relativi alla figura del Parentucelli e al suo tempo. Le conclusioni saranno tratte da Antonio Manfredi, della Biblioteca vaticana, grande esperto del pontificato di Niccolò V.