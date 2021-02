"Nemmeno i divieti fermano gli scaricatori seriali di pattume"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo da Gaetano Castello per il Cittadino Sarzana, e pubblichiamo: "Nemmeno i cartelli di divieto fanno da deterrente per gli "scaricatori seriali" di pattume. Altra via, altra discarica! Decine di metri di sacchi ricolmi di laterizi, sfalci, tubi di gomma, elettrodomestici, televisori, resti e carcasse di automezzi, il tutto farcito di sacchi di pattume, cavi elettrici privati del rame, cartoni e carta, vestiti e scarpe, vetri e bottiglie. Tutto questo sia sull'asfalto che nei campi adiacenti. Chi è addetto al controllo del territorio sta, ovviamente, fallendo nel proprio incarico e i soliti incivili, zozzi, maleducati, alimentano questo scempio".