"Movida" sotto controllo e nuovi agenti, Ameglia è pronta per l'estate

Sarzana - Val di Magra - Con l’arrivo dell’estate e l’aumento del notevole flusso turistico vengono amplificate le problematiche legate alla viabilità, al commercio abusivo, all’abbandono dei rifiuti, al pericolo di inneschi sopratutto nella zona collinare e tanti altri piccoli disagi. Per questo motivo l’amministrazione comunale di Ameglia quest’anno, nel periodo estivo ha come intenzione intensificare i controlli sul territorio grazie anche all’assunzione di tre nuovi agenti di Polizia Locale che andranno ad aggiungersi ai tre già di ruolo coordinati dalla Comandante Marina Musetti.



“Le tematiche da affrontare sono molteplici - dichiara il Vicesindaco Cadeddu con delega alla polizia municipale - ci siamo coordinati con i miei colleghi Assessori e con il Sindaco da tempo in modo da non trovarci impreparati in un periodo seppur breve ma intenso, ognuno per la propria competenza ma con l’unico obbiettivo di dare un segnale forte nel rispetto delle regole a tutela di chi vive nel nostro territorio, e che magari potrebbe trovare qualche disagio nel periodo estivo, ma si sa il nostro è un comune turistico e qualche piccolo problema visto l’aumento esponenziale del flusso turistico può anche succedere”.



Le tematiche trattate sono diverse, si va dal controllo del territorio legato alla viabilità, punto critico in virtù dei pochi parcheggi che colpisce soprattutto le frazioni di Bocca di Magra e Fiumaretta, al controllo sui commercianti ambulanti privi di autorizzazione, ai numerosi abbandoni di rifiuti, tema già trattato con l’acquisto della fototrappola qualche mese fa, il controllo e la vigilanza sugli incendi boschivi, ma la cosa più importante è la vigilanza del territorio nel periodo notturno, con turni serali fino alle ore 01:30.



“Questo ci permetterà di intensificare i controlli sopratutto nei i locali della 'Movida' amegliese, un tema caldo che sta a cuore a tutti - conclude l’assessore – dopo le troppe le segnalazioni di disagio, da quest’anno invece la tolleranza sia all’interno dove non si segnalano gravi disagi, che all’esterno sopratutto sarà minima, i nostri agenti di polizia municipale in collaborazione con il comando dei Carabinieri vigileranno anche esterno dei locali per evitare eccessi di movida e situazioni spiacevoli. Con questa azione siamo fermamente convinti che almeno per quest’anno ci si potrà divertire rimanendo nei limiti, fuori dai locali verranno eseguiti controlli ferrei per la lotta all’eccesso di alcol, vorrei poi far passare un messaggio ai giovani frequentatori dei locali, divertimento non vuol dire sballo, divertirsi è un’altra cosa pensate alla vostra vita e quanto sia bello viverla, rovinarsela o peggio rovinare quella di altri per un bicchiere di troppo non ne vale la pena”.