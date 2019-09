"Mezzo secolo fa occupavo la scuola e ora sono al fianco dei ragazzi per l'ambiente"

Sarzana - Val di Magra - Cinquant'anni fa io scendevo in piazza ed occupavo la scuola (chimico di Carrara) per battermi contro una scuola vecchia ed autoritaria ed una società piena d'ingiustizie.

Furono momenti di lotta e di scontro importanti che portarono ad un modo diverso di vedere l'istruzione e la preparazione degli studenti.

Poi le lotte sindacali degli anni '70 con la conquista dello statuto dei lavoratori e la sconfitta di molte diseguaglianze sociali.

Oggi tocca a voi per un impegno ancora più grande: la sopravvivenza del pianeta.

Dovete prendere in mano il vostro futuro giacché noi su un futuro sostenibile abbiamo fallito.

Dovete alzare i vessilli della salvaguardia ambientale, di un modello di sviluppo non più centrato sul Pil o sul Nasdaq, ma sulla qualità e dignità della vita.

Battervi per una economia nuova e circolare che sappia mettere al centro la salvaguardia dei beni fondamentali: l'acqua, la terra, 'aria.

Non vi abbiamo lasciato un futuro migliore di quello che hanno lasciato a noi i nostri padri, anzi abbiamo dilapidato risorse fondamentali che non lasciano intravedere un bel futuro.

Sta quindi a voi, con la vostra sensibilità e la vostra lotta imporre un cambio drastico di rotta allo sviluppo; uno sviluppo sostenibile che recuperi in primis ambiente e nuova sostenibilità economica.

Battetevi anche a livello locale contro i “patrioti dello sviluppo selvaggio” che tanti danni hanno fatto nel nostro territorio, battetevi per più salvaguardia ambientale , per la salvaguardia dell’acqua e dei nostri fiumi.

Battetevi per nuovi e vecchi ideali: ambiente , solidarietà, altruismo, qualità della vita.

Riprendetevi il futuro, buona lotta, il Parco è al vostro fianco!



Pietro Tedeschi

Presidente parco Montemarcello, Magra, Vara