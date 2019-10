"Mai detto che Sanlorenzo e Intermarine devono stare fuori dal Parco"

Sarzana - Val di Magra - “Io nella lettera a Toti non ho mai affermato che San Lorenzo ed Intermarine non debbano rimanere nelle aree del Parco”. Ci tiene a precisarlo Pietro Tedeschi dopo la missiva ricevuta tre giorni fa dalla presidente di Confindustria La Spezia Fracnesca Cozzani che aveva sottolineato come “importanti realtà industriali per il territorio come San Lorenzo ed Intermarine hanno provveduto negli anni ad effettuare ingenti investimenti finalizzati allos viluppo delle proprie attività in loco, rispettando il fiume non in una logica di immobilismo e conservazione, bensì in un'ottica di crescita ecocompatibile e mantenendo un approccio sostenibile”. Cozzani, esprimendo il disappunto di Confindustria sulla questione, aveva ritenuto comunque “condivisibile l'idea di ripensare all'utilizzo delle aree dell'Arsenale destinandole ad attività industriali: processi questi, di natura politica ed economica che non possono essere di immediata realizzazione”. “Per raggiungere l'obiettivo della valorizzazione e recupero del fiume Magra – aveva concluso – è necessario affrontare e approfondire insieme e non separatamente tutti gli aspetti che lo riguardano, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista economico, nel rispetto delle realtà che lo vivono quotidianamente”.



Nel suo intervento odierno invece Tedeschi ha proseguito: “Ho affermato che lo sviluppo di queste eccellenze industriali ha bisogno di nuove aree necessariamente fuori dal Parco (richiesta peraltro da tempo avanzata dall AD di Sanlorenzo dott Perotti 18/4/19 stati generali Confindustria) e quindi ho proposto a Toti di intavolare un confronto con il Ministero della Difesa per ottenere aree dismesse dell'arsenale militare per la costituzione di un polo nazionale della nautica da diporto. Se non ora, visto il grande spazio di mercato, quando?”.