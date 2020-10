"Mai così tanti casi a Luni, c'è bisogno della collaborazione di tutti"

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Luni Alessandro Silvestri quest'oggi ha diffuso un video per aggiornare la popolazione sulla situazione Covid e richiamare tutti al massimo senso di responsabilità. “Il nostro Comune registra da giorni un primato negativo – ha spiegato – il numero dei contagiati ammonta infatti a 14 con sei persone in sorveglianza. Si tratta del più alto dall'inizio dell'emergenza Covid, né a marzo o aprile abbiamo avuto un dato simile. Questo – ha osservato inoltre il sindaco – va comunque interpretato perché nella prima fase dell'emergenza c'erano molte ospedalizzazioni mentre ora i sintomi della malattia si curano prevalentemente a casa visto che l'aggressività del virus è minore”.

“Nonostante gli sforzi fatti per il contenimento del contagio e quelli, in parallelo, per un ritorno alla normalità – ha osservato Silvestri – questo virus serpeggia ancora all'interno della nostra comunità continuando ad essere potenzialmente pericoloso. Ci siamo anche prodigati per la riapertura delle scuole, convinti che avremmo perso ogni battaglia se non fossimo stati in grado di garantire l'istruzione per i nostri figli, però non dobbiamo sottovalutare il rischio pensando che il fenomeno Covid sia risolto. Questo messaggio – ha concluso il sindaco – è stato dettato dall'esigenza di dare massima trasparenza senza allarmismo e di ricordare come non si possa prescindere dalla responsabilità di ognuno nell'adozione di tutte le precauzioni che sono già note: l'uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e l'importanza di evitare assembramenti. Cerchiamo di essere responsabili per evitare rischi ulteriori, c'è bisogno della collaborazione di tutti”.