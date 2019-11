'Liberate Matilde', per garantire il rapporto dei figli con entrambi genitori

Sarzana - Val di Magra - Tutelare i diritti dei bambini per fargli avere sempre e comunque un rapporto con i genitori, qualora per qualsiasi motivo siano andati all'uno o all'altro. È questo l'obiettivo del comitato "Liberate Matilde", che conta già 600 aderenti, e del suo presidente Simone Isoppo.

Un progetto che nasce anche per tutelare anche quei papà e mamme affinché sia loro garantito un rapporto continuativo con i figli in caso di separazione. L’idea del comitato, parte dalla storia del quarantatreenne sarzanese Riccardo Giorgi, il quale dall’8 settembre 2017 non può vedere la figlia. L’amministrazione comunale con gli assessori Costantino Eretta e Roberto Italiani, hanno testimoniato la loro vicinanza, spiegando: «non vogliamo contrapporci alle norme, ma intendiamo partecipare affinché la legge e il diritto di un rapporto padre-figlia sia adeguatamente tutelato». Giorgi (che è accusato di maltrattamenti) afferma: «Ho comunque diritto di vedere mia figlia e ciò mi è impedito, nessuno deve subire quello che ho passato io. E occorre cambiare la legge sugli affidi, ci muoveremo in questa direzione».

(info: comitatoliberatematilde@gmail.com).