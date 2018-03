"Le sale scommesse aumentano, sempre più persone chiedono aiuto"

La denuncia arriva dal consorzio Cometa che per il 14 marzo organizza un evento di sensibilizzazione per tutta la comunità.

Sarzana - Val di Magra - La preoccupazione della diffusione del gioco d'azzardo non si placa. Per questo il Consorzio "Cometa" con altre associazioni si fa promotore di un'iniziativa aperta a tutta la cittadinanza.

L'incontro si intitola "Gioco d'azzardo in Val di Magra" e si terrà alle 17.30 di mercoledì 14 marzo alla Casa della Salute di Via Agostino Paci a Sarzana, sarà introdotto Da Enrico Malaferrari.



"Da cinque anni - ha spiegato lo pedagogista di Cometa Fausto Rossi - ci stiamo occupando attentamente del gioco d'azzardo. La nostra esperienza è quartantennale e sempre più persone si rendono conto delle dipendenza però il fenomeno va approfondito perché il problema aumenta. Siamo seriamente preoccupati e vogliamo informare la cittadinanza per fare il punto. Vogliamo capire cosa si può fare per mettere un freno a questa situazione".



L'abuso del gioco d'azzardo interessa sempre di più i giovanissimi e molti adulti non hanno sufficiente percezione del pericolo. "Il problema è trasversale e interessa tutte le fasce di età - ha proseguito Rossi - . Gli adolescenti con generalità false riescono ad accedere alle piattaforme del gioco d'azzardo. Il mondo degli adulti cade sempre di più in queste trappole".