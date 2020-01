Sarzana - Val di Magra - “La raccolta differenziata non viene assolutamente tolta”. Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli lo ha ribadito in serata incontrando i cittadini di Marinella (qui) nel consueto tour nei quartieri che si concluderà nei prossimi giorni con i residenti del Centro storico. “Come abbiamo sempre detto sia in campagna elettorale che in questi giorni – ha spiegato – il sistema del porta a porta sarà integrato con le isole zonali nei quartieri. Per quanto riguarda Marinella stiamo valutando le possibili soluzioni in merito alla scelta dell'area”. Rispondendo poi alle perplessità dei residenti sui possibili 'abbandoni' di rifiuti Ponzanelli ha sottolineato: “Grazie alle isole si potranno conferire i rifiuti in maggior libertà. L'accesso sarà con carta magnetica e ogni isola sarà dotata di un impianto di videosorveglianza per reprimere ogni abbandono. Oggi ne abbiamo attivate 30 ed entro fine marzo saranno 75 mentre abbiamo chiesto un altro finanziamento per i sistemi mobili”.



In proposito l'assessore alla sicurezza Torri ha ricordato: “Le telecamere presenti a Marinella sono con trasmissione dati ad onde radio ma non sono mai state manutenute e gli impianti sono fulminati. Partiremo con il posizionamento di quelle mobili in brevissimo tempo per contrastare spaccio e abbandono di rifiuti mentre entro fine anno attiveremo anche quelle fisse”.