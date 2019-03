"La vita è adesso" un nuovo progetto per gli over 65 ad Arcola

Sarzana - Val di Magra - "La vita e’ adesso : iniziative over 65" è un progetto ideato ed organizzato dall’Associazione Aidea Solidarietà della Spezia con i contributi della Regione Liguria del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del progetto “Ogni stagione porta i suoi frutti” e realizzato con la collaborazione del Comune di Arcola, la Pro loco Arcolana, la Pubblica assistenza Croce Verde di Arcola, l’Oasi Lipu di Arcola.

Lo scopo è quello di promuovere con iniziative adeguate la possibilità per gli anziani di uscire dal loro isolamento per ritrovare il piacere dello stare insieme, della condivisione nel coltivare nuovi interessi ed attività accantonate per esigenze lavorative o famigliari. In particolare il progetto propone: passeggiate guidate alla scoperta del parco Fluviale ed dei borghi, incontri di ascolto musicale con curiosità e aneddoti dell’opera lirica italiana, lezioni teoriche sull’uso della macchina fotografica digitale con uscite.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'associazione Aidea solidarietà al numero 3332364176.



Il programma



PASSEGGIATE GUIDATE nel Parco fluviale della Magra con la guida naturalistica PAMELA O’ SHAUGHNESSY (resp. Oasi Lipu Di Arcola) e l’istruttrice FRANCESCA FIORELLA (Palestra KLEB di Sarzana) per i nostri borghi Alla scoperta di Trebiano e delle Ville di Arcola Sabato alle ore 9.30 DA SABATO 6 APRILE

INCONTRI DI ASCOLTO MUSICALE Sala Polivalente – Piazza 2 giugno Curiosità e aneddoti nell’opera lirica italiana con ROBERTO ERCOLINI, esperto dell’opera lirica tutti i mercoledì dalle ore 16.00 DA MERCOLEDÌ 3 APRILE

LA VITA È ADESSO ...

FERMIAMOLA CON UN CLICK Sala Polivalente - Piazza 2 giugno Lunedì dalle ore 16.00 4 lezioni teoriche e 4 di pratica all’aria aperta con Rossella Priori e Alma Schianchi del Circolo fotografico “La Torre” di Arcola. DA LUNEDÌ 1 APRILE