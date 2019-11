"La differenziata flop a Genova, la Spezia rischia di essere penalizzata"

Sarzana - Val di Magra - A Genova la raccolta differenziata dei rifiuti è fallita. Nel capoluogo ligure si parla senza mezzi termini di flop. I dati ufficiali dicono che anche quest’anno non sarà raggiunto il 35% di rifiuti differenziati, percentuale che la provincia della Spezia aveva largamente superato nel 2015. Il Piano d’ambito regionale 2018 prevedeva che la Città metropolitana di Genova raggiungesse il 50% nel 2020. Risultato irraggiungibile, che deve allarmare la comunità civile e politica spezzina. Perché? Nell’incontro in Regione del 29 ottobre con i capigruppo di tutti i partiti il Comitato Sarzana, che botta! ha nuovamente riproposto la sperequazione del Piano d’ambito regionale che fa della Spezia, assieme a Savona, la pattumiera del capoluogo ligure. A Saliceti l’impianto esistente di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) dei rifiuti “tal quale” è programmato per 105 mila tonnellate l’anno. Solo 29 mila tonnellate arrivano dai nostri comuni virtuosi. Quantitativo destinato a scendere. Il Piano regionale prevede che le altre 76 mila tonnelate arrivino dal Levante genovese, cioè dalle aree del turismo ricco, quello del “No impianti nel nostro giardino”. Come era già avvenuto nell’inchiesta pubblica di VIA sul progetto Recos di biodigestore di rifiuti organici sempre a Saliceti, anche a Genova ci siamo scontrati con la dirigenza regionale, che ha sostenuto di non guardare ai dati del Piano, ma a quanto viene oggi trattato a Saliceti. Per sfortuna loro e dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone noi leggiamo i documenti. Il 22 luglio scorso Giampedrone ha firmato una delibera che ribadisce che l’impianto TMB spezino debba raccogliere l’indifferenziato genovese per scongiurare l’emergenza dal momento che a Genova (testuale) “non risultano ancora presentati progetti relativi alla realizzazione dell’impianto TMB, né del digestore anaerobico pianificato al servizio dell’ambito genovese”.

Dai capigruppo sia di opposizione, sia di maggioranza abbiamo ottenuto non solo attenzione, ma l’impegno a valutare tutte le criticità ambientali del biodigestore a Saliceti, a partire dalla presenza della falda acquifera superficiale e la sperequazione di impianti sul territorio ligure. Il biodigestore spezzino dovrebbe trattare 23.500 tonnellate di organico prodotto dagli spezzini e 35.000 tonnellate dal Levante genovese, a cui aggiungere trentamila tonnellate di rifiuti vegetali provenienti dalla Spezia, Genova e Parma.

E’ il momento che la politica spezzina faccia sentire con più decisione la propria voce. A Genova la nostra audizione è stata favorita dall’impegno condiviso dei consiglieri Andrea Costa, Francesco Battistini, Alice Salvatore e Juri Michelucci e dei parlamentari spezzini Pucciarelli, Paita e Orlando. Il presidente della commissione ambiente del Consiglio regionale De Paoli si è impegnato a portare il documento del Comitato Sarzana, che botta! in discussione entro metà novembre. E’ un risultato importante, a cui ha contribuito la forte partecipazione popolare al corteo organizzato dal Comitato No Biodigestore con l’appoggio di tutti i movimenti. Ora c’è bisogno di un impegno anche del Consiglio provinciale per rivedere la programmazione. La Spezia è la provincia più virtuosa della Liguria nella differenziata. E’ inaccettabile che venga penalizzata a pattumiera di chi non differenzia e non si dota di impianti.



Comitato Sarzana che Botta