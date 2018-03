"La cooperazione per la legalità", incontro al Centroluna

Sarzana - Val di Magra - In preparazione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Coop Liguria, Legacoop Liguria e Unipol, in collaborazione con Libera, promuovono un incontro sulla legalità in Liguria e le buone pratiche messe in campo dal mondo cooperativo.



Si intitola ‘La cooperazione per la legalità’ e si svolgerà venerdì 16 marzo, a partire dalle 15, nella sala punto d’incontro dell’Ipercoop Centroluna di Sarzana, visto che proprio Sarzana, il prossimo 21 marzo, ospiterà la manifestazione regionale di Libera in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, tra le quali, unico ligure, si annovera Dario Capolicchio, ucciso a Firenze nella strage di via dei Georgofili.



Intervengono:



Ugo Zanchetta, dell’area sostenibilità di Unipol, che illustrerà le iniziative adottate dalle associazioni che fanno parte del Consiglio Regionale di Unipol (Cgil, Cisl, Uil, Cna, Confesercenti, Cia, Legacoop) in tema di legalità;



Alice Beconcini, del Presidio di Libera Sarzana;



Marco Lorenzo Baruzzo, responsabile del settore beni confiscati di Libera, che illustrerà la situazione in Liguria;



Enzo Bertolino, Direttore Soci e Consumatori Coop Liguria, per raccontare il progetto ‘Buoni e Giusti’, promosso da Coop a livello nazionale per contrastare il fenomeno del caporalato attraverso un presidio puntuale delle filiere produttive dell’ortofrutta;



Olivia Faccio, del Settore Soci e Consumatori Coop Liguria, che racconterà la sua esperienza in Sicilia, assieme a un gruppo di Soci e dipendenti Coop che hanno partecipato a uno dei campi di impegno e formazione di Libera, che si è tenuto presso la Cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra di San Giuseppe Jato.



L’ingresso è libero e gratuito.