"La Libellula" dona nove tablet per consentire ai degenti di "ricevere" le visite dei parenti

Sarzana - Val di Magra - Nove tablet in tutto, suddivisi equamente tra gli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo e l'Hospice di Sarzana. Li ha donati l'associazione La Libellula onlus per consentire ai degenti di ricevere dai propri familiari sostegno e conforto in un momento tanto difficile, di fronte all'impossibilità di ricevere visite di persona.

La Libellula onlus è una associazione di volontariato inserita nella rete di Cure palliative della provincia spezzina e si occupa di assistenza e sostegno ai malati ed alle loro famiglie.