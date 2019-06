"L'erba in via Falcinello e Via San Gottardo è una selva"

Sarzana - Val di Magra - Dopo uno dei mesi di maggio più piovosi che si ricordi nelle strade limitrofe al centro urbano di Sarzana la vegetazione ha raggiunto consistenze mai viste fin ad ora. In via Falcinello e Via San Gottardo, solo per fare un esempio, l'erba ha raggiunto altezze pari a quelle di una utilitaria creando problemi non solo di decoro, ma anche di sicurezza: la carreggiata appare ridotta e il limite della stessa non è più visibile, al pari di alcuni degli specchi che facilitano l'immissione nella stessa dagli incroci secondari, risultando assai pericolose sia per le autovetture che si incrociano, sia, soprattutto, per i numerosi pedoni, joggers e trekkers, essendo tra l'altro alcune di queste vie parte della via francigena e di altri sentieri frequentati da numerosi turisti.

Senza entrare nel merito del motivo o dell'opportunità del mancato rinnovo del contratto con la cooperativa Maris per la gestione degli sfalci sui cigli stradali del Comune di Sarzana, chiedo quando sarà possibile per il Comune dare mandato di eseguire tali lavori, temendo tempi assai lunghi.



(mail firmata)