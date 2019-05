"L'area del metropark non è ancora di proprietà del Comune"

Lo ha confermato l'assessore Torri nel corso dell'assemblea pubblica del comitato Sarzana, che botta!: "Non possiamo intervenire su illuminazione e videosorveglianza".

Sarzana - Val di Magra - “Il Comune non è ancora proprietario del metropark, quell'area non è stata ancora portata a rogito”. L'affermazione dell'assessore Torri nel corso dell'assemblea di ieri sera dedicata alla viabilità (qui) ha lasciato tutti per un attimo tutti senza parole, in primis Carlo Ruocco e il resto del comitato Sarzana, che botta! che aveva seguito ed approfondito le questioni legate all'area interessata dal progetto.

“Abbiamo saldato i 360mila euro mancanti – ha sottolineato l'esponente della giunta Ponzanelli – dopo che l'amministrazione precedente aveva già speso un milione e mezzo senza mai andare a rogito. Perché nessuno ha mai proposto di mettere lì un'area blu? Perché non apparteneva al Comune e non era a disposizione visto che era ancora di proprietà di una delle società delle Ferrovie. Questo – ha concluso – è anche il motivo per cui non possiamo provvedere ad illuminarla adeguatamente né ad installare un'adeguata videosorveglianza, non potremo farlo finché non sarà pienamente in nostro possesso”.

L'area di sosta adiacente a piazza Jurgens è infatti da tempo teatro di episodi di cronaca ai danni di chi la utilizza per lasciare l'auto prima di andare in stazione.