"Isolato" dalla sua comunità, Mario Battiglia scrive al Prefetto

Sarzana - Val di Magra - Si è rivolto direttamente al Prefetto della Spezia Inversini l'ortonovese Mario Battiglia, ex assessore e consigliere provinciale e comunale, nei primi anni Novanta, nonché promotore di associazioni e movimenti politici che lamenta un costante isolamento da parte della sua comunità.

“Carenze istituzionali e politiche – scrive nell'istanza l'avvocato Alberto Antognetti – vissute negli ultimi 27 anni, tali da determinare una sorta di convergente isolamento ai suoi danni, sia come figura rappresentativa che come cittadino. Ne è la prova – si legge ancora – il fatto che alle ultime elezioni amministrative il movimento dei Democratici Laici per effetto del grave isolamento relazionale ha deciso, suo malgrado, di non partecipare alle elezioni, pur continuando la sua incessante attività sociale”. Il legale sottolinea inoltre come “ogni iniziativa suggerita, avanzata e talvolta sospinta dal signor Battiglia per una fattiva collaborazione con le istituzioni amministrative e politiche a rimedio delle questioni più generali ma anche personali, non solo è stata disattesa ma viepiù trattata talvolta con grave indifferenza o con manifesto pregiudizio della sfera personale, dell'immagine e anche patrimoniale”.

Da qui la richiesta di un intervento di Inversini affinché possa convocare Battiglia e “le strutture amministrative periferiche per ripristinare la leale collaborazione con le autonomie territoriali”.