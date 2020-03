"Io, malato di Covid salvato da una sanità maltrattata"

Sarzana - Val di Magra - “Mi sono tolto la mascherina dell'ossigeno per parlare”. Sono le parole dell'architetto Gino Piarulli, 72 anni, è ricoverato al San Bartolomeo di Sarzana da dodici giorni per il Covid-19. E ha deciso di raccontare, in una lunga intervista a Radio 3 nella trasmissione “Prima pagina” condotta da Federico Fubini. Nella sua telefonata con il conduttore l'ingegnere sarzanese di quello che sta vivendo, assieme alla moglie anch'ella ricoverata per il virus ma alla Spezia.

“Sono ben curato e sono affetto da coronavirus, sono protetto – racconta l'ingegnere -. Questo ospedale è relativamente vecchio, è stato concepito nel 1967 e inaugurato nel 2000. Ora è a rischio di dimissione e dimensionamento in realtà si sta rivelando preziosissimo perché sta salvando vite”.

L'architetto Piarulli è autore del progetto di piazza Martiri e ha lavorato a Portus Lunae e nel corso della trasmissione ha raccontato di avvertire i sintomi del temibile Covid-19 da ventidue giorni ed è stato ricoverato dodici giorni fa . “Ieri mattina – ha raccontato Piarulli – ho fatto una piccola indagine tra questi angeli, santi ed eroi (riferendosi al personale sanitario del San Bartolomeo, ndr) che ci curano. Ho urlato e mi sono arrabbiato quando ho scoperto che lo stipendio di un operatore sanitario cioè coloro i quali fanno le pulizie di prima mattina, svuotano i nostri escrementi è di mille euro al mese. Quello degli infermieri, tutti bravi e pazienti, preparati è di 1.600 euro al mese. Non ho chiesto quello dei medici. Io la prego di voler rivelare ai suoi lettori che questa cifra deve essere incrementata almeno del 30 per cento”.

Piarulli poi racconta anche un altro aspetto della vita di queste persone: “Questi eroi, dopo dodici ore nei camici, che non permettono nemmeno di andare al bagno, tornano a casa e dovrebbero fare due ore di coda per acquistare approvvigionamenti. E le cassiere che gli danno la precedenza vengono aggredite. Alla Spezia si è verificato anche il caso di uno sfratto nei confronti di una di queste infermiere 'Covid' che voleva tornare a casa. Questo è il quadro della situazione”.



“L'ospedale avrà i suoi difetti ma si è rivelato prezioso -racconta ancora l'ingegnere – e soprattutto, in una regione, dove fa la figura di uno 'sciatto'. Anche mia moglie è ricoverata per il coronavirus, riusciamo a parlarci, ma lei è alla Spezia (al Sant'Andrea, ndr) dove l'ospedale è costituito da padiglioni del primo Novecento. Si figuri che per fare da un padiglione all'altro la devono mettere in barella e la espongono all'aperto con la polmonite. Alla Spezia era in costruzione il monoblocco del Felettino ma è stato bloccato dall'intervento della Regione. Non ne faccio una questione politica ma di urgenza e di difesa delle risorse della sanità pubblica che va sostenuta dopo il fiasco del modello lombardo”.



Clicca qui per riascoltare l'intervento dell'ingegner Piarulli nel corso della trasmissione "Prima pagina" di questa mattina.