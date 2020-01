"Inceneritori? L'arretratezza di Toti ci lascia sgomenti"

Sarzana - Val di Magra - "Esprimiamo profondo sgomento e preoccupazione in merito alle ultime dichiarazioni del Presidente della Regione Liguria secondo il quale negli anni passati invece di appendere lenzuola avremmo dovuto costruire inceneritori, un'affermazione che dimostra quanto

il Presidente Toti sia arretrato sulla questione rifiuti". Lo dichiara in una nota il Comitato No Biodigestore Saliceti. "Gli inceneritori producono gas serra proprio come i biodigestori ed è per questo motivo che l'Unione Europea li sta abbandonando con tagli agli incentivi. Consigliamo al Presidente Toti di farsi accompagnare dal Presidente del Veneto, il leghista Luca Zaia, a visitare l’impianto di compostaggio di Treviso che serve 450 mila abitanti così da rendersi conto di quali strategie adotta un centrodestra più attento all'ambiente. Lo riteniamo un consiglio doveroso soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali", concludono.