"In via Arena ad Ameglia solita fuoriuscita d'acqua dalla solita conduttura"

Sarzana - Val di Magra - "In via Arena ad Ameglia annualmente, almeno due volte, vi è fuoriuscita di acqua da conduttura nel solito punto" è quanto denuncia il nostro lettore Luciano Monno che prosegue: "Mi chiedo come mai non si riesce a riparare definitivamente questo guasto. Mi appello al sindaco e al suo delegato del comune di Ameglia di minacciare di risarcimento danni (essendo strada comunale) per cattivo servizio, carenza di fruibilità del servizio ed eventuali danni arrecati ai cittadini i responsabili di questa situazione".