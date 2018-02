"In settimana il nuovo bando per il porticciolo"

De Ranieri: "Interessamento di Terre del Magra può essere una strada. Nuovo affidamento sarà triennale".

Sarzana - Val di Magra - “La manifestazione di interesse di Terre del Magra? Sicuramente può essere una strada ma nel caso dovranno associarsi con un imprenditore nautico”. Così oggi il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri in merito alla richiesta avanzata dalla neonata cooperativa per un incontro preliminare sul porticciolo di Bocca di Magra.



“In settimana usciremo con il nuovo bando – ha spiegato - e fra i criteri ci saranno esperienza nel settore nautico e un certo fatturato negli ultimi anni che garantisca un'eguale copertura. I problemi oggettivi della società – ha aggiunto tornando su quanto avvenuto negli ultimi mesi – hanno determinato il “loop” all'interno del quale siamo finiti con la gestione di Marina Azzurra, che si chiuderà definitivamente il 31 marzo. Ora abbiamo c'è la prospettiva di fare un bando per tre anni con un piano adeguato, a quel punto l'interesse per gli imprenditori sarà maggiore. Stiamo sistemando le cose cercando di lasciare fuori il Comune che non può fare impresa ma mettere le cose in ordine per fare in modo che un privato possa investire. Nei tre anni previsti – ha concluso De Ranieri - andremo a chiedere il canone demaniale di 23mila euro più una compartecipazione sugli utili che attualmente era al 20%. Il tempo consentirà a chi subentrerà di effettuare investimenti e far lavorare al meglio il porticciolo”.