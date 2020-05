"Impianti, superare equivoci come quelli che bloccano biodigestore"

Sarzana - Val di Magra - “Una regione con un ritardo storico nella gestione della raccolta differenziata, addirittura con un solo capoluogo di provincia – La Spezia – che supera la soglia del 65 per cento di rifiuto raccolto in questo modo”. Così ieri Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria, ha introdotto la chiacchierata web con Maria Maranò, del direttivo nazionale dell'associazione ambientalista, e lo spezzino Federico Vesigna, segretario della Cgil ligure, sindacato che, assieme a Ires Veneto ha recentemente prodotto uno studio sul servizio di igiene urbana nella regione. E il tema dei rifiuti è stato il grande protagonista della prima parte di diretta. “La Liguria – ha esordito Vesigna – produce tanti, troppi rifiuti, differenzia meno degli altri e, non potendo chiudere il ciclo per la carenza di impianti, esporta il materiale con tutto quel che comporta a livello di costi”.



Costi non solo economici, ma anche ambientali. “Abbiamo stimato che per portare fuori Liguria 160mila tonnellate annue di rifiuti urbano residuo e 84mila di umido occorrono circa 34 tir al giorno, che percorrono 320 chilometri. Tutto questo significa produrre 1.500 tonnellate di CO2 all'anno, più di qualunque termovalorizzatore in circolazione sul mercato”. Tornando al piano economico, Vesigna ha rilevato che lo stato delle cose fa sì che “in Liguria il servizio sia caro e poco efficiente. La tariffa è tra le più alte a livello nazionale, siamo il fanalino di coda del centronord. In più c'è un tessuto produttivo molto frammentato: la stragrande maggioranza dei gestori si occupa solo della parte povera del ciclo, cioè raccolta e spazzamento, e solo due soggetti governano l'intero ciclo. Lo smaltimento è saldamente in mano ai privati, con quel che ne consegue in termine di socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti”. Morale? “Servizio caro, qualità ambientale scadente e per di più facciamo lavorare male i lavoratori”.



Un quadro quindi non semplice. “Le responsabilità – ha affermato Vesigna – vanno cercate anche andando indietro nel tempo, ma è cosa certa che in questi cinque anni il centrodestra al governo in Regione non ha fatto nulla. Il Piano rifiuti del 2018 ha confermato quello del 2014 varato dal centrosinistra, che prevede di chiudere il ciclo in ogni singola provincia. Cosa che in questi anni non è stata fatta. Occorre ripartire da qui, realizzando gli impianti che sono previsti sin dal 2014 e farlo con chiarezza nel rapporto con i cittadini. Bisogna portare a termine il programma approvato. Se invece si è decisi a fare diversamente occorre dirlo ai cittadini in modo chiaro, superando quegli equivoci che oggi di fatto impediscono di realizzare il biodigestore nello Spezzino. Un impianto che dovrebbe servire la provincia della Spezia ed eventualmente il Tigullio, ma che tutti sospettano possa accogliere parte dell'umido del capoluogo regionale, visto che per Genova un biodigestore non è previsto. In conclusione, o si affronta in modo serio la programmazione in materia di rifiuti o si fa grande il rischio di finire in emergenza. Di tali temi spero si possa parlare all'interno di questa infinita campagna elettorale”.



“E' vero che c'è bisogno di impianti, senza non chiudiamo il ciclo – ha concordato la Maranò -. La frazione umida attualmente è circa il 40 per cento dei rifiuti e per i prossimi anni si prevede un aumento del 10 per cento. Ma già oggi siamo in deficit di impianti, i quali sono tutti al nord, tant'è che il turismo dei rifiuti lo vediamo principalmente dal sud verso l'Italia settentrionale. Questo tipo di turismo non ce lo possiamo permettere. Legambiente, già da tempo, sta martellando con una proposta: in ogni provincia si facciano un impianto di compostaggio e un impianto di digestione anaerobica. Non possiamo sottrarci da questo altrimenti la lotta al cambiamento climatico – per quanto questione complessa legata anche a molti altri aspetti – e per una corretta gestione ambientale non riusciamo a perseguirle. Certo gli impianti vanno progettati e gestiti bene, non sono permesse superficialità”.