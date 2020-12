"Il ministro Costa ha chiesto a Toti di sospendere la conferenza dei servizi sul biodigestore"

Sarzana - Val di Magra - "?Abbiamo ricevuto da pochi minuti, da fonti ministeriali, la notizia che il ministro dell’Ambiente Sergio Costa avrebbe scritto una lettera al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in cui si esprime preoccupazione per l’ipotesi legata alla realizzazione del biodigestore in località Saliceti e si chiedono informazioni e quindi di sospendere ogni decisione in merito". Lo affermano in una nota stampa Legambiente e il comitato Vivere bene la macchia.



"Ci auguriamo che il presidente della Regione - proseguono le due associazioni - accolga questa preoccupazione del ministro e che sospenda la conferenza dei servizi prevista per domani. Legambiente, comitato Vivere bene la macchia e altre associazioni e comitati avevano chiesto da tempo, sia al ministro che al sottosegretario, un intervento in questo senso. Lo stesso ha fatto il sindaco di Santo Stefano Magra, Paola Sisti", concludono.