Sarzana - Val di Magra - L’Associazione + Motivi in collaborazione con l’azienda agricola “Il Noce” organizzano un laboratorio esperienziale dal titolo “Il giardino dell’immaginazione: laboratori tra arti visive e teatro” per genitori e figli.



Il laboratorio si terrà lunedì 8 giugno dalle 17.20 presso l’azienda agricola “Il Noce”, Via Togliatti 9 (ex via Bolano), Santo Stefano.

Il pomeriggio sarà articolato da un laboratorio di lettura teatrale condotto da Gianluca Rizzo esperto di teatro, attore e regista e da un’attività creativa “Il mosaico agricolo” condotta da Stefania Martinico, decoratrice ed esperta in arti visive e discipline dello spettacolo. I bambini lavoreranno insieme ai genitori per condividere un’esperienza immersi nella natura. Verranno attuate tutte le misure di sicurezza, ogni postazione di lavoro sarà distanziata di 2m.

L’area è dotata di ampio parcheggio.

Potranno partecipare i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. I posti sono limitati, sarà possibile iscriversi fino a venerdì 5 giugno.

Per info e iscrizioni: 320 7609559, 320 0504578



Programma:

-Accoglienza e consegna dei materiali per svolgere il laboratorio

-Assegnazione spazio distanziato

-Presentazione del laboratorio di lettura teatrale

-Spiegazione dell'elaborato mosaico agricolo e ricerca dei materiali facilmente reperibili.

-Saluti e congedo