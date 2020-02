"Il biodigestore c'è già, è al depuratore degli Stagnoni"

Sarzana - Val di Magra - Il biodigestore? Non c'è bisogno di farlo, c'è già. È agli Stagnoni. Questa l'idea avanzata oggi pomeriggio a Sarzana, in una Sala della Repubblica affollata da un centinaio di presenti, dall'ingegner Giuseppe Vitiello, esperto in impiantistica per il recupero dei rifiuti, uno dei relatori ospiti del convegno 'Rifiuti, ambiente, salute', organizzato dal Comitato Sarzana che Botta con il sostegno dei vari sodalizi che contestano la costruzione del nuovo insediamento firmato Recos, società del gruppo Iren. “Iren dice una bugia quando sostiene la necessità di dover realizzare un digestore anaerobico per risolvere il problema dei rifiuti organici – ha affermato Vitiello -. Questo perché i digestori anaerobici Iren già li ha. Dove? Al depuratore degli Stagnoni alla Spezia. Ce ne sono tre, uno in funzione e due fermi. Sono stati costruiti diversi anni fa per stabilizzare i fanghi prodotti dal depuratore, derivanti dai bisogni fisiologici della comunità. Poi il costo del gasolio, combustibile usato per farli funzionare, è aumentato e allora si è deciso di non farli funzionare più, senza preoccuparsi quindi della stabilizzazione dei fanghi, buttandoli così come sono, dove capita. In Italia ci sono oltre duecento depuratori che hanno digestori fermi”.



Come fare, quindi? L'ingegner Vitiello ha spiegato che “adattando i rifiuti si potrebbero usare i digestori esistenti agli Stagnoni. Prendo le 30mila tonnellate annuali di rifiuto organico spezzino e le 'strizzo', separando la parte liquida da quella solida (l'esempio adottato dal tecnico è stato quello del pomodoro: la polpa da un lato, la buccia dall'altra, ndr). La prima la mando nel digestore. E la seconda? A 2.3 chilometri in line d'aria dagli Stagnoni c'è Boscalino di Arcola, dove una volta era attivo un impianto di compostaggio ora ridotto a stazione di trasferimento. La 'buccia' andrebbe lì! E questo operando prima un intervento di manutenzione che i signori di Iren avevano anche previsto”. Ricordato che “già nel 2005 il Ministero dell'ambiente ha dato direttive nel senso della codigestione anaerobica di fanghi da depuratore e frazione organica” e menzionata l'esperienza dello “strizzatore di Viareggio”, dove si fa biodigestione, appunto, con il digestore del depuratore, l'ingegnere ha definito “contro ogni logica pensare di non mettere in funzione impianti esistenti costruendone uno nuovo, da 55 milioni, con i mille problemi che può dare... e ne darà. L'alternativa c'è, basta volerlo. Iren ha tutto il materialeper praticarla: gestisce il depuratore spezzino nonché tanti altri dove i digestori sono fermi, e gestisce altresì impianti di compostaggio. Ha tutto! Ma non sa fare. E a chi non sa fare affidiamo la gestione di un'altra bomba per il territorio?”. Vitiello ha anche toccato il tasto Corte dei Conti: “Ci possono essere delle responsabilità qualora si seguiti a non utilizzare patrimonio esistente preferendo fare nuove opere”.



Il professor Giuseppe Ferrari, docente di Igiene ambientale e chimica ambientale all'Università di Ferrara, ha incentrato il suo intervento sul compostaggio, “un sistema che dà risposte positive su più fronti, compreso quello igienico sanitario, che è il primo aspetto. È una soluzione rispettosa dell'ambiente, economicamente sostenibile e di riconosciuta valenza sociale”. Illustrata l'esperienza in materia di compostaggio della Repubblica di San Marino – che gli attivisti anti biodigestore hanno visitato per approfondire il proprio bagaglio tecnico -, il professore si è rammaricato del fatto che “oggi si parla sempre più di monetizzazione dei rifiuti, sembra un settore dove tutti tendono ad arricchirsi, un errore enorme. Quando si parla di un impianto bisogna avere estrema attenzione all'impatto che può avere sull'ambiente in cui si inserisce”. Il professor Giovanni Vallini, docente di Biotecnologie Università di Verona, ha concordato con l'ing. Vitiello sostenendo che “è un abominio costruire nuovo impianti laddove ce ne siano di esistenti non sfruttati”. Il docente universitario ha sottolineato che per gli impianti di trattamento rifiuti “sono importanti sia la scelta della tecnologia corretta, sia che i controlli su chi opera siano attenti e continui, perché senza un monitoraggio adeguato c'è la tentazione di diminuire le garanzie per l'ambiente”. Vallini ha poi spiegato che per la gestione del ciclo dei rifiuti occorre “ragionare in macroscala, non è possibile che ogni singolo paese abbia il suo impianto, la sua discarica. E serve una gestione compatibile degli impianti, i quali devono essere efficaci, sostenibili economicamente ed equamente distribuiti”. Un passaggio infine sul compost: “In questa zona, dove orticoltura e floricoltura sono vivaci, produrre compost – un prodotto povero che non è conveniente far viaggiare per oltre 50 chilometri – ha senso. Ma attenzione, deve trattarsi di compost di altissima qualità, perché non potete permettervi di portare sui terreni un prodotto che reca con sé inquinanti che alla lunga possono compromettere la fertilità”. Tra i presenti all'incontro, l'assessore comunale sarzanese Roberto Italiani, la capogruppo Cinque stelle in consiglio Federica Giorgi, i consiglieri di maggioranza santostefanese Salvatore Stelitano e Angelo Zangani, il vice sindaco di Vezzano Simone Regoli, l'ex primo cittadino di Arcola Emiliana Orlandi, e ancora il segretario Filcams Cgil Luca Comiti, Stefano Sarti e Giovanni Cortellezzi di Legambiente, Serena Spinato di Italia Nostra. Assenti, come evidenziato dalla presidente dei Botta's Roberta Mosti (che ha introdotto l'incontro assieme all'ing. Pambuffetti), rappresentanti di Regione e Iren, regolarmente invitati all'iniziativa.