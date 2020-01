“Il Giorno della Memoria non è solo commemorazione ma ammonimento perenne”

Sarzana - Val di Magra - “L'orrore che trasuda da pezzi della nostra storia recente non può essere dimenticato: il Giorno della Memoria non può e non deve essere soltanto una giornata dedicata alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto, ma un ammonimento perenne contro ogni persecuzione e ogni offesa alla dignità umana che intendiamo promuovere nei confronti di ogni generazione e specialmente nei confronti dei più giovani." Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli sul Giorno della Memoria.



Sono diversi gli appuntamenti organizzati dall'Amministrazione comunale di Sarzana per il Giorno della Memoria, coerentemente rivolti a un pubblico vasto ed eterogeneo.



Oggi alle 17,30 al Cinema Moderno Multisala di via del Carmine 35, la proiezione gratuita de "La vita è bella", capolavoro e premio Oscar diretto e interpretato da Roberto Benigni.



Questa sera, alle ore 21 al Teatro degli Impavidi, il Giorno della Memoria sarà ulteriore occasione per una serata di riflessione collettiva che vedrà andare in scena il pluripremiato spettacolo della Compagnia degli Evasi "Senza Hitler" di Edoardo Erba. Protagonisti gli attori evasi Andrea Carli, Lucia Carrieri, Nicoletta Croxatto, e Riccardo Avanzini.



Lunedì 3 febbraio, sempre al Teatro Impavidi si aprirà il sipario alle 11:00 su "Lettere su Legno" di Ines Cattabriga, con Elisabetta Dini e Matteo Taranto. Lo spettacolo sarà aperto a tutti gli studenti delle terze medie del territorio e ai cittadini che liberamente e gratuitamente sceglieranno di andarci.