"Idrovore scaricano a Marinella, Arpal ha fatto controlli?"

Sarzana - Val di Magra - Questa la situazione oggi pomeriggio all'uscita del canale turbina di Marinella di Sarzana. A seguito di qualche problema si sono attivate le idrovore che scaricano i canali di Marinella in mare, con la conseguente situazione di presunto inquinamento. In casi analoghi generalmente in via cautelativa s'impone il divieto di balneazione alla foce del canale per impedire che persone e bambini giochino in acque sporche, ma questo, come si può vedere dalle foto, non è stato fatto. L'amministrazione, con il sindaco di Sarzana, avrebbero dovuto affrontare il problema con più serietà e competenza. Controlli da parte di Arpal sono stati fatti?



Massimiliano Nardi