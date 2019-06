"I digestori non chiudono il ciclo dei rifiuti e creano pericoli"

Sarzana - Val di Magra - Il Coordinamento no biodigestore Saliceti torna a ribadire in un comunicato la sua contrarietà all'impianto, rimarcando che "il nostro territorio ha contribuito a dismisura allo sviluppo delle aree retroportuali non ricevendo in cambio adeguate risposte né in termini di tutela ambientale, né in termini di risorse". E ancora, dal Coordinamento intendono "chiarire che, a differenza di quanto qualcuno asserisce, la tecnologia dei digestori non chiude affatto il ciclo dei rifiuti ma ne produce semmai di altri altrettanto pericolosi, quali ammendanti inquinanti, fanghi residui, emissioni in atmosfera di batteri termoresistenti e odori nauseanti. Oltre a ciò questi impianti comportano rischio esplosione e rischio incendio".