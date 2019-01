"Grazie all'accordo con Anas la Liguria ha dato un segnale a tutti"

Sopralluogo di Giampedrone per l'avvio dei lavori di riqualificazione delle ex provinciali. La società investirà 60 milioni nel prossimo triennio. Ponzanelli e De Ranieri: "Lavori attesi da anni".

Sarzana - Val di Magra - “Non solo si asfalta in un periodo lontano dalle elezioni ma siamo anche l'unica Regione italiana ad aver trasferito ad Anas le strade che la Provincia non riusciva più a mantenere”. Soddisfazione e un pizzico di ironia questa mattina a Marinella per l'assessore regionale alle infrastrutture Giampedrone a margine del sopralluogo effettuato con i sindaci di Sarzana e Ameglia all'indomani dell'avvio dei lavori di riqualificazione della SS432. L'intervento è inserito nel piano che riguarda circa dieci chilometri di arterie prese in carico da Anas ad agosto e che interesserà anche il comune confinante e Arcola.



“Abbiamo dato un segnale – ha detto Giampedrone – che credo debba essere un monito anche per il Governo perché o lo Stato si rimette in casa queste strade oppure l'Italia è destinata a far diventare una notizia anche la manutenzione ordinaria delle strade, questo avviene quando le istituzioni sono mancanti. Per questo sono contento di aver traghettato in Anas trecento chilometri di strade e aver concordato un primo milione di investimenti in Val di Magra e non solo. Lavori attesi da anni su strade che hanno caratteristiche di altra percorrenza e con criteri di sicurezza importanti. Abbiamo dato un segnale – ha proseguito l'assessore – e non posso che ringraziare Anas per la grande collaborazione intensificata in questo ultimo anno e mezzo, avere dalla nostra la loro grande capacità operativa è fondamentale ed è il motivo che mi ha spinto a chiedere con insistenza al Governo di retrocedere questi tratti stradali”.

Anas rappresentata questa mattina dal capo-compartimento della Liguria Salvatore Campione il quale ha ricordato come la società abbia investito negli ultimi mesi circa 25 milioni di euro e ne abbia banditi altri 60 per il prossimo triennio per interventi su sovrastrutture stradali, impianti e protezioni.



“Quello odierno è un passo in più verso la riqualificazione di Marinella – ha affermato invece il sindaco Cristina Ponzanelli – è un momento importante atteso fin troppo a lungo dopo tanto immobilismo. I lavori si inseriscono in quadro più ampio che comprende il Pud, l'argine del Parmignola, i piani di pulizia straordinaria e il varo del prossimo piano spiagge. Sono contenta – ha evidenziato – della presenza del presidente della consulta di Marinella che ha espresso il suo gradimento per l'operato dell'amministrazione in questi sei mesi”.

“Inizia un intervento atteso da tempo – ha detto infatti Alfieri – che finalmente vede la sua realizzazione grazie a un connubio di sinergie che potranno rilanciare la frazione balneare e fargli ritrovare il suo splendore”.



Meteo permettendo i lavori di rifacimento del tratto stradale termineranno questa settimana, per poi proseguire verso Ameglia. “In questi anni – hanno osservato il sindaco De Ranieri e l'assessore Bernava - abbiamo faticato per mantenere la strada colmando il gap di manutenzione ordinaria che la Provincia non riusciva a svolgere. Il fatto che si torni ad investire è fondamentale perché la cura di questi tratti non riguarda solo solo il nostro biglietto da visita ma anche la sicurezza della viabilità”.