"Grandi opere in Val di Magra? Serve un sistema di depurazione efficiente"

Sarzana - Val di Magra - Il cattivo funzionamento dei depuratori di Ameglia e Lerici di questi giorni, con i gravi effetti ambientali conseguenti,

porta l'Ente Parco di Montemarcello-Magra-Vara a sollecitare con forza ancora una volta ACAM, Provincia e Regione a promuovere con rapidità gli investimenti necessari di adeguamento delle infrastrutture di depurazione. "Questo è stato già più volte sottolineato, anche durante l’anno in corso, nelle riunioni promosse da questo Ente Parco in incontri specifici con Acam, Provincia e Comuni interessati. Riteniamo infatti che quello che viviamo in questi giorni, sia un ennesimo campanello di allarme di una situazione che, a causa della mancanza di allacci alle fognature o di impianti obsoleti ed inefficienti, comprometta la qualità delle acque dei fiumi e delle falde a livelli sempre più cronicamente scadenti, almeno dal punto di vista microbiologico e del carico di nutrienti. Livelli non adeguati alla tutela degli ecosistemi acquatici da cui tutti noi dipendiamo. Tutti i comuni della vallata e l’Ente Parco condividono unitariamente questa battaglia per un forte impegno per la salvaguardia di un bene assoluto come l‘acqua".