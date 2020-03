"Grande distribuzione è satura, assurdo continuare con nuove aperture"

Sarzana - Val di Magra - “Ripercussioni del coronavirus? Siamo molto preoccupati perché stiamo navigando nell'incertezza più totale. Turismo e commercio stanno risentendo e risentiranno in modo importante di questo momento. Ci sono negozi che stanno facendo due scontrini al giorno”. Così Marco Callegari, segretario provinciale Uil-Uiltcus in merito allo scenario provinciale e locale che si sta delineando con la diffusione del Covid-19.

“Le prenotazioni negli alberghi per marzo e tutto aprile sono state annullate e la ricaduta occupazionale riguarda tutto il settore perché dove possibile utilizzeremo ammortizzatori sociali ma chiediamo fin da subito al Governo che questi vengano estesi anche al nostro territorio. Anche per quanto riguarda il commercio la situazione è analoga perché i negozi dei centri commerciali sono deserti e c'è il rischio che a breve ci siano pesanti conseguenze anche in tal senso”.



Uno scenario che per quanto riguarda Sarzana e la Val di Magra si riflette anche su un settore alle prese con una crisi profonda e le nuove aperture di punti vendita della grande distribuzione. “Abbiamo avuto crisi importanti – aggiunge Callegari – quella di Grancasa ad oggi non è del tutto superata anche se siamo riusciti a far rientrare definitivamente molte delle quattordici persone che erano rimaste fuori e trasferite a 250 chilometri, ed è stata una vittoria, altre hanno raggiunto accordi economici per chiudere le problematiche mentre alcune sono state reimpiegate nella nuova struttura Basko di via Pecorina e siamo grati a quest'ultima società per il suo impegno. Questo però non ci fa dimenticare che esiste il grosso problema della grande distribuzione, il territorio è saturo ed è assurdo continuare con nuove aperture”. Oltre a Basko è infatti in arrivo un nuovo discount su viale XX Aprile “aperture che mettono in crisi Conad – afferma l'esponente Uil – l'Ipercoop e di conseguenza anche le attività del centro storico. Abbiamo apprezzato l'intento del consigliere comunale Luca Ponzanelli di aprire un tavolo di confronto ma dobbiamo passare dalle parole ai fatti coinvolgendo anche le associazioni datoriali. In generale però la politica non mi pare che sia stata molto attiva rispetto a questo processo”.



E il centro storico? “Oggi è pieno di negozi sfitti e ogni volta che un'attività chiude ci sono una o più famiglie in difficoltà. Serve un vero piano per calmierare gli affitti perché altrimenti i costi diventano insostenibili per chiunque e fare una sinergia per portare eventi culturali importanti collegando commercio e turismo. Gli intenti sono buoni ma vanno anche concretizzati, la tendenza delle amministrazioni – conclude – è quella di chiamarci quando il problema c'è già ma noi quotidianamente ci confrontiamo con il mondo del lavoro. La stessa crisi Grancasa poteva essere affrontata prima senza arrivare alle battaglie politiche che non portano a nulla, purtroppo non c'è la predisposizione a coinvolgere sindacati e associazioni datoriali in ragionamenti che possano prevenire queste situazioni”.