"Governo ci ascolti, bisogna accelerare i tempi per la bretella"

Sarzana - Val di Magra - “Roma è lontana ma dobbiamo farci ascoltare di più, il crollo del ponte di Albiano tocca tutto il territorio e non solo la Toscana e dobbiamo fare il possibile per evitare che le persone passino le giornate in coda”. È partito anche con questi intenti espressi dal presidente della Provincia Peracchini il cantiere del Lotto 2 della strada della Ripa (QUI) passaggio ancora più importante dopo il disastro che un mese fa ha colpito l'Aullese. Il sopralluogo odierno con l'assessore Giampedrone, i sindaci di Vezzano e Follo, tecnici e referenti della ditta appaltatrice (alla presenza dei comitati), ha infatti permesso anche di allargare il discorso su un collegamento fra la città della Spezia e una buona fetta della provincia che oggi si regge in gran parte sulla Ripa.



“Ringrazio tutti i presenti – ha proseguito Peracchini – perché abbiamo saputo fare squadra di fronte alla doppia emergenza del crollo e del Covid-19 ed essere qui oggi è ancora più significativo. Un segnale anche per il Governo perché stiamo affrontando una situazione che qui è percepita da tutti ma a Roma sembra essere vissuta come una noia. Non chiediamo soldi o favori ma solo di poter accelerare le procedure per la realizzazione della bretella Ceparana-Santo Stefano e far vivere il tessuto sociale e produttivo di questo territorio. Parliamo di oltre sessantamila persone interessate”.



“Abbiamo scritto al ministro – ha aggiunto Giampedrone – per ricordare che abbiamo firmato la convenzione per il fondo di garanzia da 3 milioni che la Regione ha messo a disposizione della Provincia per avviare la progettazione esecutiva e la gara. Abbiamo anche ribadito che ci sono tutte le condizioni per gestire la realizzazione della bretella in maniera emergenziale visto che ci sono le risorse e le capacità tecniche. L'opera avrebbe altrimenti un cronoprogramma di cinque anni, già approvato dal Cipe. Valutazioni – ha sottolineato – che hanno già fatto anche i sindaci di tutte le parti politiche, abbiamo detto chiaramente: 'se ci riconoscete alcune deroghe emergenziali possiamo ridurre i tempi'. Nessuno vuole entrare in competizione, noi il Ponte Morandi lo abbiamo già finito ma mi sembra che ci sia un po' troppa rigidità, sono un po' preoccupato perché vorremo dare più risposte e in tempi minori ai sindaci”.



“Bisogna fare in fretta, sia la bretella che la rampa autostradale temporanea – ha ribadito il primo cittadino di Vezzano Massimo Bertoni –. Con il traffico dato dal crollo del ponte e le riaperture qui sarà il panico. Fin da subito la mia preoccupazione è stata per i centri abitati di Fornola e Bottagna perché tutte le auto si concentrano qui. Quella di oggi, con l'avvio del cantiere della Ripa, è una giornata importantissima anche alla luce di quello che è successo. Se la ditta sarà rapida le frazioni avranno più ossigeno. Ci prendiamo la responsabilità di essere 'cerniera' fra la vallata del Magra e la città, ma vogliamo che ci venga riconosciuto che quando diciamo qualcosa lo facciamo con una giustificazione, perché la nostra popolazione subisce tutto questo e merita attenzione particolare e quella di oggi lo è”.



Infine Rita Mazzi, sindaco di Follo: “Da anni subiamo la viabilità e le criticità legate alla Ripa. Sicuramente il crollo del ponte di Albiano ha peggiorato tutto ma oggi siamo felici di essere qua perché le promesse sono state mantenute. Certo – ha concluso – spero che la ministra si documenti sull'importanza di questa arteria perché se chiude la Ripa il problema è serio. Faremo il possibile ma se qualcuno ci aiuterà per accelerare i tempi sarà meglio per tutta la popolazione”.