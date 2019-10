'Gli ultimi del mondo', premiata la campagna de La Fabbrica dedicata ai migranti

Sarzana - Val di Magra - Nel corso della premiazione dell’ “ICSC Solal Marketing Award 2019”, competizione che premia i migliori progetti di marketing e comunicazione realizzati da centri commerciali in tutta Europa, la campagna di sensibilizzazione “Gli ultimi del mondo” realizzata da La Fabbrica, ha ottenuto l’ Honoree Certificate per la categoria corporate social responsability.



“Gli Ultimi del Mondo” si rivolgeva a giovani artisti, invitati a elaborare una graphic novel su un tema di estrema attualità e drammaticità: il viaggio disperato dei minori che, dai paesi del bacino del Mediterraneo, attraversano il mare su barconi in fuga da guerre, persecuzioni e disperazione. Alla sensibilità e alla capacità espressiva dei partecipanti è stato quindi affidato il compito di toccare il cuore della comunità e delle istituzioni, stimolando un confronto costruttivo su una tematica alla quale, aldilà degli schieramenti politici, la nostra società deve dare una risposta.



Una giuria di esperti ha esaminato oltre 100 lavori elaborati da altrettanti disegnatori under 25, selezionato 8 graphic novel successivamente esposte nei locali del Centro Commerciale e raccolte in un volume.



La qualità del progetto e la delicatezza delle realizzazioni hanno anche attirato l’attenzione dell’europarlamentare Brando Benifei, che si è attivato per portare la mostra nella sede dell’Europarlamento a Bruxelles. L’esposizione è stata annunciata da una conferenza alla quale hanno preso parte tra gli altri la responsabile per l’UNICEF per l’EU Francesca Lazzaroni, il Presidente di Giuria del Premio “Fra gli ultimi del mondo” Paolo Stefanini e il curatore del progetto, l’artista Beppe Mecconi.



Per permettere a tutti i clienti di ammirare i lavori, le tavole saranno nuovamente in mostra a La Fabbrica dal XX al XX presso nei prossimi mesi. Il progetto è inoltre in lizza ai prossimi CNCC Marketing Awards, versione nazionale del Premio appena concluso.