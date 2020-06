'Girovagando 2020' sabato fa tappa a Nicola di Ortonovo

Sarzana - Val di Magra - Sabato 27 giugno è in programma il secondo appuntamento di Girovagando 2020, l’iniziativa proposta dalle guide abilitate di AGTL, Associazione Guide Turistiche Liguria – sezione della Spezia, dedicata a valorizzare luoghi meno noti del nostro territorio e a conoscere, con un occhio più attento e meno frettoloso, particolari e curiosità anche dei luoghi più frequentati turisticamente.

Questa volta ci soffermeremo su Nicola, suggestivo borgo medievale che, con Ortonovo e la valle del torrente Parmignola, costituiva anticamente l’area denominata Supraluna, soggetta al vescovo di Luni. Per secoli comunità autonoma da quella di Ortonovo e da questa divisa da costanti contrasti per la gestione delle acque e delle terre coltivabili, Nicola costituisce urbanisticamente uno splendido esempio di nucleo collinare “ad avvolgimento”, con le schiere delle sue abitazioni che si sviluppano ad anello, seguendo precisamente l’andamento del rilievo. Importante anche il patrimonio storico-artistico conservato nella parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, ed evidente il legame con la colonia romana di Luni, da cui provengono i numerosissimi marmi di reimpiego che caratterizzano i vicoli e le belle case del borgo.

Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, le visite sono rivolte ad un numero limitato di partecipanti.

Durata della visita: ore 16.30/18.30

Quota di partecipazione: eu 10; gratuità e riduzioni per bambini in base all’età.

Prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e whatsapp 333 4336823; email agtl.laspezia@gmail.com