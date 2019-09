“Giornata dello sport e dell’integrazione” ad Arcola

Sarzana - Val di Magra - Sabato 14 settembre alle ore 14.30 nell’area verde polivalente, Arcola festeggia l’inizio dell’anno scolastico con la “Giornata dello sport e dell’integrazione”. Sarà un grande appuntamento per tutti i bambini e le loro famiglie, grazie alla partecipazione di numerose società sportive che si esibiranno in dimostrazioni delle attività, consentendo ai partecipanti che vorranno farlo di provare a cimentarsi nelle singole discipline: calcio, basket, danza e ballo, ciclismo, tennis e baseball. Sarà una giornata all’insegna del divertimento e del gioco e novità di quest’anno la presenza di "Pompieropoli", tutti i bambini sono invitati a partecipare per diventare pompiere per un giorno. Alle ore 18.30 si svolgerà la premiazione dei giovani arcolani che si sono distinti per meriti sportivi. Presenti le associazioni di volontariato arcolano e le seguenti società: Arcola basket, Arcola Garibaldina calcio, scuola calcio Pianazze, Fenice bike, Tennis River, danza Naima academy, Ginnastica dinamica Militare, Spazio Libero, Energy fit e Eagles baseball.