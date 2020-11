"Fra via Triboli e via Turi il Canale Lunense non fa più manutenzione"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo da un lettore e pubblichiamo: "In relazione all'articolo sul Canale Lunense (QUI) segnalo che nel tratto via Triboli / via Turi, nel pezzo dove non é stata realizzata la pista ciclabile all'altezza del ponte di Gambaran (tabacchino-alimentari) verso il cimitero, il Consorzio canale lunense ha completamente abbandonato la manutenzione al punto che gli alberi hanno raggiunto altezze e grandezze molto pericolose, sia per il rischio caduta che per la stabilità dell'argine dello stesso canale. Un anno fa ho contattato il responsabile della manutenzione del Canale che mi ha detto che avrebbe provveduto al più presto, un anno dopo la situazione è solo peggiorata. Spero che la cosa possa essere risolta prima che qualcuno si faccia del male o succedano disastri".