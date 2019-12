"Fiume pulito, energia dalle biomasse e lavoro per i giovani"

Sarzana - Val di Magra - Sarà presentata domattina al Parco di Montemarcello, Magra e Vara un'idea che si pone l'ambizioso traguardo di lenire, se non di risolvere, la grana dei detriti – in gran parte lignei – che il fiume raccoglie strada facendo e che recapita sulle spiagge – soprattutto Fiumaretta e Marinella -, con tutti i problemi e i costi che ne conseguono. Si tratta, in particolare, di una proposta di collaborazione con la Comunità del Vara, guidata da Roberto Pomo, una realtà con la quale l'ente e il suo presidente Pietro Tedeschi hanno da tempo avviato un'interlocuzione. “Parliamo di un progetto di gestione delle biomasse dei fiumi Magra e Vara e dei rivi secondari – ha spiegato giorni fa a Lerici proprio Tedeschi, intervenuto nel corso della presentazione della costituenda Cooperativa di comunità lericina -. In questi ultimi anni sono state spese importanti risorse per gestire l'emergenza, ma dall'emergenza bisogna passare alla prevenzione. Altrimenti ogni anno butti via i soldi, circa un milione tra fondi privati e pubblici, tra cui circa 400mila euro stanziati dalla Regione Liguria. Le biomasse che togliamo dalle nostre spiagge oggi le portiamo in Sardegna e certo non gratuitamente”.



Tanti soldi in ballo, quindi. Che per Tedeschi “potrebbero essere usati per supportare appunto un progetto, riguardante tutti i comuni dell'asta del fiume e dalla parte ripariale, dedicato alla pulizia di rivi e fiumi. E che potrebbe sostenersi vendendo energia ricavata dallo sfruttamento delle biomasse”. Insomma, quei grovigli di rami, tronchi e compagnia, che ora sono un problema, destinati a diventare una risorsa. Un'operazione che per il presidente “darebbe la possibilità di stare in vita alle cooperative di comunità e sarebbe fonte di occupazione per i nostri giovani”. Appuntamento quindi in Via Paci per la discussione tra presidente e rappresentanti delle amministrazioni comunali.