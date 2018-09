"Facio eroe della Resistenza", targa alle ex Vaccari

Sarzana - Val di Magra - Nella serata di oggi, sabato 22 settembre, alla biblioteca dell'ex Area Vaccari di Santo Stefano è stata scoperta una targa in memoria di Dante Castellucci, partigiano Facio. “A Dante Castellucci. Il ragazzo, l'uomo e il partigiano Facio. Eroe della Resistenza”, recita la targa, realizzata per iniziativa di amministrazione comunale e Anpi santostefanese. La scopertura della targa è stata il coronamento della quarta e penultima giornata della Biennale sulla Resistenza, dedicata interamente alla figura di Facio, alla non semplice ricostruzione della verità sulla sua vicenda di combattente per la libertà, e naturalmente sulla sua triste fine. A trattarne, a Villa Pratola, Carlo Spartaco Capogreco, professore di Storia contemporanea all'Università della Calabria e autore del libro 'Il piombo e l'argento – La vera storia del partigiano Facio'. La relazione è stata contornata dagli interventi del sindaco di Santo Stefano Paola Sisti, del sindaco di Sant'Agata d'Esaro Luca Branda, del presidente dell'Anpi provinciale di Cosenza Giuseppe Castellucci, del presidente dell'Anpi di Santo Stefano Carlo Ferrarini, nonché da numerosi interventi dal pubblico, che ha risposto numeroso – oltre cinquanta presenti – all'iniziativa.



Domani, domenica 23 settembre, alle 16.00 in Piazza della Pace a Santo Stefano, a conclusione della manifestazione, si terrà la tavola rotonda 'Dalla Resistenza alla Costituzione fino al revisionismo attuale', moderata da Riccardo Sottanis. Interverranno Massimo Bisca (presidente regionale e dirigente nazionale Anpi), Paolo Galantini (copresidente Comitato provinciale unitario della Resistenza e membro del Comitato direttivo nazionale della Fiap - Federazione italiana associazioni partigiane), Paola Sisti (sindaco di Santo Stefano), Paolo Pucci (presidente Anpi provinciale) Giorgio Pagano (copresidente Comitato provinciale unitario della Resistenza), Paolo Bissoli (presidente Istituto storico della Resistenza apuana) e Luca Branda (sindaco di Sant'Agata di Esaro). Nell'occasione, il Comune di Santo Stefano aderirà al Museo audiovisivo della Resistenza delle province di Massa Carrara e della Spezia, sottoscrivendone lo Statuto. Seguiranno rinfresco ed esibizione della Filarmonica di Santo Stefano. In caso di maltempo, l'iniziativa si terrà all'Opificio ex calibratura dell'area Vaccari.



'La democrazia è figlia della Resistenza: dall'antifascismo alla lotta partigiana', Biennale sulla Resistenza, è organizzata da Anpi e Comune di Santo Stefano, con il patrocinio di Regione, Arci Valdimagra, Acli, Istituto spezzino e Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea, e in collaborazione con l'associazione culturale Le metamorfosi dell'acqua, che con Alessandro Albertini e Virginia Podestà (anche conduttrice della rassegna) ha impreziosito la Biennale attraverso la lettura di testi e versi sulla Resistenza. Programma integrale sul sito istituzionale del Comune di Santo Stefano di Magra. Tutte le iniziative sono a ingresso libero.



Nella foto, da sinistra: Giuseppe Basso (Anpi provinciale La Spezia), Mariano Di Bartolomeo (Anpi Santo Stefano), Luca Branda (sindaco Sant'Agata di Esaro), Paola Sisti (sindaco Santo Stefano), Carlo Ferrarini (Anpi Santo Stefano) e Giuseppe Castellucci (Anpi provinciale Cosenza).